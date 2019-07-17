Jean Michael Seri kimdir? sorusu orta saha oyucusunun transfer görüşmelerinin başlamasının ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu KAP'a bildirmesinin ardından gündeme geldi. Jean Michael Seri'nin, daha önce Milan ile görüştüğü biliniyordu. Jean Michael Seri'nin hayatından detaylar haberimizde...
JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?
Jean Seri 19 Temmuz 1991'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Primeira Liga ekiplerinden Fulham'da oynuyor. 1,70 boyundaki sağ ayak merkez orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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