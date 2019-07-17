Son dakika haberine göre Galatasaray bir transferi daha bitirdi ve resmen duyurdu! Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sarı-kırmızılılar bu yaz kadrosunu beş isimle güçlendirmiş ve Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ile Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmıştı.
JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 19 Temmuz 1991
DOĞDUĞU İL: Grand-Bereby / Fildişi Sahili
YAŞ: 27
BOY: 1,70 m
UYRUĞU: Fildişi Sahili
ANA MEVKİİ: Merkez orta saha
YAN MEVKİİ: Önlibero
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 25 milyon Euro
SON SEZON İSTATİSTİĞİ: 32 MAÇ 1 GOL 3 ASİST
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