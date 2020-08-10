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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele, okulların açılış tarihi ve İstanbul Sözleşmesi olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Kurban Bayramı ve yaz tatilinin etkisiyle koronavirüs vaka sayılarının tekrar 1000'li rakamlara ulaşması, Kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabineye bir sunum yaparak, alınan tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verecek.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Kabine'nin bir diğer önemli toplantı başlığını ise okulların açılış tarihi oluşturuyor. Özel okulların önümüzdeki hafta telafi eğitimlerine başlarken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile okulların açışı tarihine ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da sunum yapması bekleniyor.

EKONOMİ GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz hafta döviz kuru ve altındaki yükselişin de masaya yatırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir sunum yapması bekleniyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Bir süredir, Türkiye'nin gündeminde olan İstanbul Sözleşmesi de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündeminde. İlgili bakanların Kabine'ye bilgi sunması bekleniyor. Kabine'de alınan karar daha sonra AK Parti MYK'da da görüşülecek.