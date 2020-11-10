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HaberlerYaşamSüper LotoSON DAKİKA: 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Tıkla, öğren - Süper Loto'da büyük ikramiye...
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SON DAKİKA: 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Tıkla, öğren - Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'da heyecan bu akşam gerçekleştirilen çekilişle devam etti. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Süper Loto'da günün sonuçlarını bir araya getirdik!

SON DAKİKA: 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Tıkla, öğren - Süper Loto'da büyük ikramiye...

44. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı. Sisal Şans tarafından haftanın 3 günü olmak üzere çekilen Süper Loto'da haftanın ilk çekiliş sonuçlarını sizler için derledik!

10 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

10, 14, 20, 35, 48, 60


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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