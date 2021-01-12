Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. 12 Ocak koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. 12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca "Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek uygulama aşamasına gelen her ürünle yakından ilgilendiklerin ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü bu (aşı) kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz."

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak.

Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının illere dağıtımını yapacak Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda hazır bekletiliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların güvenli şekilde depolanması ve dağıtımı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara, 2021'de 14 milyon 455 bin lira destek verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir önceki sezonla kıyaslandığında yaklaşık 3,5 kat arttı, böylece 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam, dijital tiyatro destekleriyle toplam 21,5 milyona ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, 4-11 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35 bin 544 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

Kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu zaman aralığında sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı aktarıldı.

Amasya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında aşı odaları hazırlandı.

Osmaniye'de bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırmacılı köyü Tülücüler Mahallesi'nde 9 pozitif vaka ve temaslı 9 kişi tespit edildiği belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 943 bini, Hindistan'da 10 milyon 473 bini, Brezilya'da 8 milyon 109 bini ve Rusya'da 3 milyon 425 bini aştı.

New York'un iki bölgesine, Kovid-19 salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, salgına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

İtalya’da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde Kovid-19 izine rastlandığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe günü Çin'e gideceği bildirildi.

Avrupa'da salgınla mücadelede aşılama stratejisi, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumlu etkiledi.

Çekya'da binlerce kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etti.

Arnavutluk’ta Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Ülkede ilk aşı, Tiran "Rahibe Tereza" Üniversite Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı.

İsrailli 5 insan hakları örgütü, Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılmaması talimatını mahkemeye taşıdı.

Filistin'in ise Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu bildirildi.

İran Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Kovid-19'un İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlanırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas Kovid-19'a yakalandı. ​​​​​​​

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi.

Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.

Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 3 bakan, evlerinde karantinaya girerken, ülkede Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacağı açıklandı.

Malezya Başbakan Muhyiddin Yasin ise Kovid-19 vakalarının yoğun artışını önlemek üzere federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurdu.

Endonezya, Sinovac şirketine ait Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Ajansından (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.

Endonezya'da hükümet ayrıca, vaka artışlarını önlemek üzere Java ve Bali adaları genelinde 25 Ocak'a kadar Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı. Java ve Bali genelinde çok sayıda eyaletlerdeki ofis, restoran ve ibadethaneler bir süreliğine kapatılırken toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine kişi sınırlaması getirildi.

Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzaladı. Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini söyledi.