Son dakika haberi 6 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak."