Son dakika haberi 98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı! Türk atçılığının zirvesi kabul edilen ve bu yıl 98.'si gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' isimli safkan kazandı! Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında sadece bir kez koşabildiği bu prestijli yarışta Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' zafere ulaştı

Habertürk Giriş: 30.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:44 facebook

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