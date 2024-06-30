Son dakika haberi 98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı!
Türk atçılığının zirvesi kabul edilen ve bu yıl 98.'si gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' isimli safkan kazandı! Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında sadece bir kez koşabildiği bu prestijli yarışta Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' zafere ulaştı
Giriş: 30.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:44
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri dev yarışı Emrah Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 5 numaralı safkan 'Dragon Flame' kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ