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ABD borsaları açılışta sert düşerek açıldı. Dow Jones yüzde 9.7, S&P yüzde 8.1 düştü. Koronavirüs nedeniyle risk iştahının azalmasıyla yaşanan sert satışlar sonrası devre kesici çalıştı. ABD vadelilerinde işlemler 15 dakika durdu.

Dow Jones'taki düşüş yüzde 12'ye çıkarak 1987 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq'ın kaybı ise yüzde 6'da kaldı.

Öte yandan Kanada Borsası da yüzde 11 düşüşle açıldı, Brezilya Borsası Bovespa yüzde 12.5 düştü. Her iki borsada da devre kesiciler çalıştı.

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