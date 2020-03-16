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Son dakika haberi ABD borsaları tepetaklak

Dün, Fed kararının ardından yukarı yönlü hareket eden ABD borsaları yeni güne sert düşerek başladı. Dow Jone yüzde 9.7, S&P 500 yüzde 8'in üzerinde geriledi. Devre kesici çalıştı, işlemler durduruldu. Dow Jones'un kayıpları yüzde 12'yi buldu ve 1987'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

borsa
HABERTURK.COM

ABD borsaları açılışta sert düşerek açıldı. Dow Jones yüzde 9.7, S&P yüzde 8.1 düştü. Koronavirüs nedeniyle risk iştahının azalmasıyla yaşanan sert satışlar sonrası devre kesici çalıştı. ABD vadelilerinde işlemler 15 dakika durdu.

Dow Jones'taki düşüş yüzde 12'ye çıkarak 1987 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq'ın kaybı ise yüzde 6'da kaldı.

Öte yandan Kanada Borsası da yüzde 11 düşüşle açıldı, Brezilya Borsası Bovespa yüzde 12.5 düştü. Her iki borsada da devre kesiciler çalıştı.

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