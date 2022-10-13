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ABD İşgücü İstatistik Bürosu nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8.2 oldu.

Aylık tüfe eylül ayından yüzde 0.4 oldu. (Beklenti yüzde 0.2, önceki yüzde 0.1) Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 6.6 oldu. (Beklenti yüzde 6.5, önceki yüzde 6.3)

Bürodan yapılan açıklamaya göre eylül ayında enflasyona en büyük katkı barınma, yiyecek ve tıbbi bakımdan oldu. Benzin fiyatlarındaki yüzde 4.9'luk düşüş kısmen denge sağladı. Gıda endeksi aylık yüzde 0.8 artarak yükselmeye devam etti.