Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs etkisiyle uluslar arası piyasalarda Brent petrol, benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Brent petrol, tarihi bir düşüşle 25-26 dolara kadar indi. Brent, bu yılın ilk günlerinde 70 doları görmüştü.

Ürün fiyatları da düşüyor. Ocak ayı başında benzinin tonu 627 dolar düzeyinde bulunuyordu. Benzin, bugün 200 dolara doğru geriliyor. Motorinin tonu, aynı tarihlerde 630 dolardı. Motorin de 300 doların altına geriledi.

Ürün fiyatlarındaki gerileme, iç piyasada pompa fiyatlarına bir ya da iki gün arayla art arda indirim olarak yansıdı ve yansımaya devam edecek. Bu çerçevede, benzin ve motorinde bu gece yeni bir indirim bekleniyor. Motorinde 19 kuruş, benzinde 16 kuruş indirim hesaplanıyor.

Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim yapılmıştı.