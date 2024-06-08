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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi Habertürk TV canlı yayında kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin beklediği yayın saat 23.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 22:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:47
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        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de!
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        Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayında kozlarını paylaşıyor.

        Tüm Türkiye'nin merakla beklediği program Habertürk TV ekranlarında saat 23.00'da başlayacak.

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