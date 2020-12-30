Zarif: ABD şeytanca ve şüpheli adımlar atıyor

Son dakika haberi: Aylin Sözer cinayetinde bir tespit daha! - Haberler

Aylin Sözer cinayetinde bir tespit daha! 0:00 / 0:00

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kemal Ayyıldız, cinayetin ardından Aylin Sözer'in cep telefonundan banka hesabına girdi.

260 bin lirayı kardeşine göndermeye çalıştı. Ancak EFT miktarı yüksek olunca banka yetkilileri Aylin Sözer'i aradı. Banka, Aylin Sözer'den cevap ve onay alınamayınca işlemi yapmadı.

ASİSTANINA "DÖVİZİ BOZDUR GETİR" MESAJI

Bunun üzerine Kemal Ayyıldız, yine öğretim görevlisi Sözer'in cep telefonundan asistanına mesaj attı. Verdiği şifreyle bankadaki dövizini çekmesini, bozdurup evine getirmesini istedi.

Durumdan şüphelenen asistanı da Aylin Sözer'i aradı. Ulaşamayınca da Sözer'in aynı binada yaşayan kardeşine durumu bildirdi.

Kardeşi ise hemen Aylin Sözer'in evine gitti. Ama kapı açılmayınca polise haber verdi. Ardından eve gelen polis, zanlıyı yakaladı ve Sözer'in cansız bedeni bulundu.