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Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık” açıklamasında bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
HABERTURK.COM

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek.” dedi.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, ‘Hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir’" ifadelerini kullandı.

 

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