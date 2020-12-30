Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Yerlerde sürüklendim 0:00 / 0:00

DHA

Olayda, "Kendimi öldüreceğim" diye bağırdığı görüntüleri sosyal medyaya düşen, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, yaşananları anlattı.

DHA'da yer alan habere göre Meral, şunları kaydetti: “Hızalan sitesinde bir parsel sahibiyim. 2013 yılında yönetimimiz bir komisyon kurdurdu. Gelen inşaat şirketleri ile anlaşmaya çalıştı. Sonunda Asoy Karca diye bir inşaat şirketi 10 katlı bir maketle gelip arazimizi istedi. 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay verdi' dediler. Bazı ev sahipleri kira yardımı adı altında verilen 40 bin lirayı aldılar. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na sordum.

‘Hocam öyle bir şey olamaz. Emsali yok dedi.’ Bu defa yine aynı kişilerle Ertmim inşaat şirketi olarak 5 katlı bir proje teklifinde bulundular ve ihtar çektiler. 40 bin lira alanlara ihtar çekerek 'ikinci sözleşmeyi imzalayın' dediler. 'İmzalamadığınız takdirde tazminat davası açıp daha çok katını alırız' dediler. İnsanlar korkup imzaladı. 3 parselde 3’te 2 çoğunluğu sağladılar. 2018’de her parselden kat malikleri gidip biz 3’te 2 çoğunluğu sağladık, 3’te 1’in malının satışına gidilsin, diye dilekçe verdiler. 2018’de ihtiyati tedbir kararıyla durdurduk. 2019 Mart ayında yine bir satış geldi bu 3 parsele. Bu defa İdare Mahkemesi’nden durdurduk."

“ARKA ODAYA GEÇİP KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Satışın yapılacağı gün kendisinin içeriye alınmadığını ifade eden İlknur Meral, şunları söyledi: "Dün benim dairemin olduğu parsel satışa çıktı. Satış Bakırköy Belediyesi Meclis Binası’nda yapılacaktı. Ben 'satabilirsiniz' dedim. Sadece ben ve 3 arkadaşım imzalamadığımız için orada bulunduk. Dediler ki ‘alıcılar içeriye girsin.’ Yani alıcılar içeri girsin de biz girmeyecek miyiz? ‘Yok siz giremezsiniz’ dediler. ‘Neden’ dedim. ‘Yalnız alıcı alıyoruz. Satıcı giremez’ dediler. Ben de eski meclis üyesi olduğum için prosedürü biliyorum. İçeriye girdim. Komisyon Başkanı Tülay Bitiş’e neden giremediğimizi sordum. Sadece alıcıların girebileceğini söyledi. Tamam ama bize bir rayiç fiyatı belirlenmedi, dairemiz kaç paradan gidecek vs. hiçbir bilgi vermediler. Kalmak istedim ama ‘Çıkın dışarı’ diye bağırdılar. Bunun üzerine, ‘Burada can güvenliği yok, biz en iyisi arkadan yapalım satışı’ dediler. Arka odaya geçtiler, kapıyı da kilitlediler."

“BENİ YERE DÜŞÜRDÜLER, SÜRÜKLEDİLER"

Yaşanılanlara çok üzüldüğünü belirten Eski Meclis Üyesi İlknur Meral, yere düşürüldüğünü ve sürüklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Ben de o arada kapıyı dövüyorum. ‘Açar mısınız Tülay Hanım, içeride ne yapıyorsunuz siz?’ o arada ne olduysa sinir krizi geçirdim ben yere düştüm. İçeriye alınmadığım için. Neden alınmıyorum? Hala anlam veremiyorum. Burada Satış Komisyonu Başkanı Tülay Bitiş, bu olaya sebebiyet veren Tülay Bitiş’tir. O’nun hareketleri, davranışları benim gururumla, onurumla, şahsiyetimle oynadı. Beni yerle bir etti. Orada beni bitirdi. O yüzden ben orada diyorum ki ‘Benim ölmem lazım.’ Onun için kendimi öldüreceğim, diyorum. Kriz geçirdim.

Bilmiyorum. Sürüklendim. Yere düştüm, sürüklendim. Sürüklediler beni. Şiddet var tabi ki ama şimdi kim yaptı hatırlamıyorum. Sürüklendiğimi biliyorum. Yere düşürdüler beni yani. Kendimi kaybettim. Çok üzüldüm olanlara. Elimin nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum. Bayılmışım, bir uyandım elimi kıpırdatamıyorum. Elim hala şiş. Bunu kim yaptı bilmiyorum. Kamera kayıtlarının tamamı gelince Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacağım. Ama olayın Başkan Bülent Kerimoğlu ile alakası yoktur. O başından beri benim yanımda olmuştur."