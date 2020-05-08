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HaberlerEnerjiSon dakika haberler: Benzin ve motorine zam
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Son dakika haberi Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarında artışa gidildi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, 9 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 13 kuruş, benzine ise 15 kuruş zam yapıldı.

pompa
AA / HABERTURK.COM

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklamasına göre, Ankara'da ortalama 5,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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