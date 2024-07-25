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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Bingöl'deki bağımlı dehşeti son durum | HABERLER | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bingöl'deki dehşette ölü sayısı 4'e çıktı!

        Bingöl'de, madde bağımlısı 19 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırması sonucu Ekrem Burhanettin Budancamanak ile Erdal Çaparlar hayatını kaybetmişti. Tedavi altına alınan Fikri Carfi ve Özcan Aydın'ın da yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4'e yükseldi. Hastanelerdeki 5 kişinin tedavisi devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:19
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        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
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        Bingöl'de olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkiinde meydana geldi. Madde bağımlısı olan Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.

        9 KİŞİYİ BIÇAKLAMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        DÜN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Burhanettin Budancamanak ile Erdal Çaparlar hayatını kaybetmişti.

        ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

        85 yaşında olan Ekrem Budancamanak, kalp hastasıydı.
        85 yaşında olan Ekrem Budancamanak, kalp hastasıydı.

        Fikri Carfi ve Özcan Aydın’ın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 4’e yükseldi. Hastanelerdeki 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

        SALDIRGAN YAKALANDI OLAY ANI KAMERADA

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Zazaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Hayatını kaybeden Erdal Çaparlar, 45 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Erdal Çaparlar, 45 yaşındaydı.

        Valilik olaya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Bugün (Dün) saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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        AKRABALARINI ZİYARETE GELMİŞ

        Hayatını kaybedenlerden 85 yaşında olan Ekrem Budancamanak'ın kalp hastası olduğu, daha önce birkaç kez operasyon geçirdiği, akrabalarını ziyaret etmek için Mersin’in Tarsus ilçesinden Bingöl’e geldiği belirtildi. Ekrem Budancamanak’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus’a götürülüp defnedileceği bildirildi.

        BABASI TEDAVİ İÇİN BAŞVURMUŞ

        Şüphelinin babası Mehmet Zazaoğlu’nun 28/11/2023’te Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi’ne oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

        Saldırıda hayatını kaybeden Özcan Aydın.
        Saldırıda hayatını kaybeden Özcan Aydın.

        Mahkeme de bu talebin değerlendirilmesi için Emir Can Zazaoğlu’nu Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Hastane tarafından 4 Temmuz’da düzenlenen raporda Emir Can Zazaoğlu ile ilgili, ‘Şahsın halihazır durumu ile yapılan psikiyatrik muayenesinde Türk Medeni Kanunu’nun 432’nci maddesi gereğince yatarak tedavisinin gerekli olmadığını bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi’ şeklindeki görüş belirtildi.

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        5 Temmuz’da davanın görülen karar duruşmasında mahkeme rapora istinaden, Emir Can Zazaoğlu’nun ‘Tedavi amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasına yer olmadığına’ karar verdi. Emir Can Zazaoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        ÖLENLERDEN ERDAL ÇAPARLAR TOPRAĞA VERİLDİ

        Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun bıçaklayarak öldürdüğü 2 kişiden Erdal Çaparlar’ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Çaparlar’ın cenazesi, Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çaparlar'ın eşi, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

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