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        Haberler Gündem 3. Sayfa Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!

        Bingöl'de, 4 kişiyi öldüren madde bağımlısı 19 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun, geçen ay bir büfe işletmecisinden haraç istediği, sevk edildiği mahkemede savcıyı tehdit ettiği için bir ay cezaevinde kaldıktan sonra; dünkü katliamdan 3 gün önce serbest kaldığı iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:25
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        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
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        Bingöl'de kan donduran olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkiinde yaşandı. Madde bağımlısı olan Emir Can Zazaoğlu (19), tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

        SOSYAL MEDYADA YER ALAN İDDİA

        Dakikalar içinde 9 kişiyi bıçakla vahşice yaralayan ve 4 kişinin ölümüne neden olan Zazaoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia sosyal medyada geniş yer buldu.

        GEÇEN AY BÜFECİDEN HARAÇ İSTEMİŞ

        Zazaoğlu'nun, haziran ayında Bingöl’de bir büfe işletmecisinden haraç istediği, büfe sahibinin polise haber verdiği ve zanlının gözaltına alındığı ileri sürüldü.

        SAVCIYI TEHDİTTEN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞ

        Çok sayıda sabıka kaydı olan zanlının mahkemeye çıkartıldığı, herkesin içinde Cumhuriyet Savcısı'nı tehdit etmesi üzerine mahkeme heyeti tarafından cezaevine gönderildiği iddia edildi.

        OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE SERBEST KALDI İDDİASI

        Zazaoğlu'nun avukatının acil tedavi edilmesi gerektiği talebiyle, şüphelinin serbest kalmasını istediği ve bir ay cezaevinde kalan katil zanlısının, katliamdan 3 gün önce serbest kaldığı ileri sürüldü.

        Serbest kalan bağımlının, uyuşturucu kullandıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirdiği belirtildi.

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