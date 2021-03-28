HABERTURK.COM

Kripto para piyasasında olağanüstü seviyede olmasa da kayda değer dalgalanmaların yaşandığı bir hafta oldu. Pazartesi günü 58.000 doların üzerini gören Bitcoin özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın kripto paraları spekülatif ve volatil olarak tanımlamasıyla düşüşe geçti.

Hafta içi Elon Musk'ın Bitcoin ile Tesla satışına başladıklarını duyurması kısa süreli bir sıçrama yaşatsa da Bitcoin perşembe günü 51.000 doların altını gördü.

Ancak bu seviyeden tepki alımları gelmeye başladı. Bugün itibarıyla Bitcoin yeniden 56.600 dolara yükseldi. Son 24 saatteki yükselişi yüzde 3'e yaklaştı. Böylece haftalık kaybının önemli bir kısmını telafi etmiş oldu.

Toplam piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkarak 1 trilyon 60 milyar doları gördü.

ETHEREUM YENİDEN 1700 DOLARIN ÜZERİNDE

Perşembe günü 1.566 dolara kadar gerileyen Ethereum da bugün 1.732 doları gördü. Son 24 saatte yüzde 6.3 yükselen Binance Coin ise 271 dolara yükseldi. Böylece Binance Coin bu haftaki kayıplarının tamamını sildi.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 82'i son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.

GÖZLER 60.000 DOLARDA

Bitcoin 61.683 dolarla 14 Mart'ta rekor kırmıştı. Önümüzdeki hafta önce 60.000 doların kalıcı bir şekilde kırılıp kırılamayacağına bakılacak. Bu seviye teknik anlamda büyük bir öneme sahip olmasa da birçok yatırımcının kâr satışı gerçekleştirdiği psikolojik bir seviye olarak öne çıkıyor.