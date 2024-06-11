Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi

        CHP kaynakları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinde, Asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi gündeme getirildi. Ağır bir ekonomik kriz yaşandığı ve krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesinin kabul edilmeyeceği vurgulandı. Ekonomik beklentilerin karşılanması ve adaletli bir vergi sistemi için tüm partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılması tekli edildi. Gezi, Sinan Ateş, Tahir Elçi, Şenyaşar dosyalarındaki adalet talepleri ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması gündeme getirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1,5 saat süren görüşmede, vatandaşın gündemini ilgilendiren pek çok başlık ele alındı.

        ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞLARI, ÖĞRETMEN ATAMALARI

        CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete temmuzda ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.

        REKLAM

        BAKAN ŞİMŞEK'LE BİR ARAYA GELİNEBİLECEĞİ VURGUSU

        Özel’in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi. Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

        EMEKLİ MAAŞALRI VE ASGARİ ÜCRETLERE ZAM

        CHP kaynakları, Türkiye’nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını, bu krizin 86 milyon vatandaşa maliyeti olduğunu belirterek, üzerinde durulması gereken temel konunun, bu maliyeti kimin karşılayacağı sorusu olduğunu belirtti. Kurmaylar; emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak, tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak, krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesini, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı. Kaynaklar, ekonomik krizden mağdur olan toplum kesimlerinin yanlış politikalar nedeniyle daha fazla ezdirilmemesi için inisiyatif almaya hazır olduklarını, bunun zemininin de TBMM olduğunu aktardı.

        GEZİ, ATEŞ, ELÇİ VE ŞENYAŞAR DAVALARI

        CHP lideri Özel’in görüşmede; Gezi, Sinan Ateş, Tahir Elçi, Şenyaşar davalarındaki adalet taleplerini ve Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

        ANAYASA MAHKEMELERİ KARARLARINA UYUM

        Özel’in görüşmede, yeni anayasa konusunun bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğini, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun şart olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

        ÖZEL MYK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

        Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan ile yaptığı toplantının ardından YK üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"