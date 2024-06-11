Son dakika haberi CHP'den asgari ücret ve emekli maaşı talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1,5 saat süren görüşmede, vatandaşın gündemini ilgilendiren pek çok başlık ele alındı.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞLARI, ÖĞRETMEN ATAMALARI

CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete temmuzda ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.

REKLAM BAKAN ŞİMŞEK'LE BİR ARAYA GELİNEBİLECEĞİ VURGUSU Özel’in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi. Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

EMEKLİ MAAŞALRI VE ASGARİ ÜCRETLERE ZAM CHP kaynakları, Türkiye’nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını, bu krizin 86 milyon vatandaşa maliyeti olduğunu belirterek, üzerinde durulması gereken temel konunun, bu maliyeti kimin karşılayacağı sorusu olduğunu belirtti. Kurmaylar; emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak, tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak, krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesini, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı. Kaynaklar, ekonomik krizden mağdur olan toplum kesimlerinin yanlış politikalar nedeniyle daha fazla ezdirilmemesi için inisiyatif almaya hazır olduklarını, bunun zemininin de TBMM olduğunu aktardı.