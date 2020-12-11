Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi hakkında konuştu. Erdoğan, "Türkiye için haklı bir süreç var. AB'nin Türkiye'ye vermesi gereken pek çok hak var. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere görüşmelerimizi yaparak bu süreci adil bir şekilde tamamlarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB Liderler Zirvesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim olumlu tavırlarımız beklediklerini boşa çıkardı. Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar bu sürece yönelik, yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok önemliydi. AB üyesi ülkeler içerisinde aklıselim ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardı. Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı bir süreç var. AB'nin Türkiye'ye vermesi gereken pek çok hak var. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere görüşmelerimizi yaparak bu süreci adil bir şekilde tamamlarız" dedi.