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Brüksel'de 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından liderlerden Türkiye hakkında açıklamalar geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Mart ayında gerçekleşecek bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisinden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" dedi. Merkel, "Türkiye'ye silah satışının NATO kapsamında değerlendirilmesi konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Michel, "Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.