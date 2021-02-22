Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'daki 'Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 bin adet konut ve sosyal donatı yaptık. 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları ülke genelinde İzmir'de 6 bin 470 konut inşa ediyoruz. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimizin bahçesi olarak İzmir'e iki adet millet bahçesi yapıyoruz.

Çiğli ve Bergama'da harekete geçireceğimiz millet bahçelerimiz, Allah göstermesin muhtemel deprem anında toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Son 18 yılda 80 milyar lira ile en çok yatırım yaptığımız illerimizden biri İzmir.

İzmir'e 4 yeni üniversite kazandırdık. 69 spor tesisi inşa ettik. 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Stadyumu da bunlar arasındadır. Eski rakamla 7 katrilyon şimdi ise 7 milyar lirayı aşan yardım yaptık. Sağlıkta toplam 120 sağlık tesisi inşa ettik. Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor.

Demiryollarında İZBAN'ı şehrimize kazandırdık. Halkapınar-Otogar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. İzmir Körfez geçişi projemizin etütleri bitti, imar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın baştan aşağı yeniledik, şu anda hizmette. 29 baraj, 8 gölet inşa ettik, 12 baraj daha inşa ediyoruz. İzmirli çiftçilerimize 5,5 milyar tutarında tarımsal destek verdik. 3 yeni organize sanayi, 3 yene teknopark, 29 tasarım merkezini kurduk.

İzmir'deki 26 ilçemize doğalgaz getirdik. İnşallah deprem yaralarını sararak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla tamamlayarak şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını da sağlayacağız. İzmir'in tarihine, potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.

2021 yılında büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. 81 ilimizi ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları dönüşüm kapsamına aldık. 1,5 milyon konutun dönüşümünü de tamamladık. Acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlıyız.

Türkiye genelinde TOKİ tarafından 1 milyon adet depreme dayanıklı sosyal konutun üretimini de gerçekleştirdik. 5 milyon kardeşimizin sıcak yuvalarına, on binlerce kardeşimizin yeni işyerlerine kavuşmasını temin ettik.

1 milyonuncu konutun anahtarını inşallah hak sahibi kardeşimize de bizzat takdim edeceğiz. Ülkemizin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran, vatandaşlarımıza mali kolaylık sağlayan düzenlemeleri harekete geçirdik.

Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon hep birlikte kucaklaştığımız yer burası. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak, hem de deprem bilincinin hafızalarda sağlayacak bir yer olacak.

Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık. Son 8 yıldır İzmir'de 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.

Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil yenilemekten yanayım. Tüm vatandaşlarıma yenilemeyi tercih ederim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle çok daha farklı ve güçlü imkana sahip olacağımızı inanıyorum. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan, acılardan daha değerli olamaz. Çok geç olmadan her vatandaşımızın kurumlarla işbirliği içinde bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum."