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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesi ile birlikte yüz yüze eğitime yeniden başlanacak mı merak ediliyot. Yüz yüze okullar ne zaman açılacak? İşte son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması...

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artması üzerine bir dizi koronavirüs tedbiri alınmış ve uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Öğrenciler yüz yüze eğitime yeniden başlanmasını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin uzatıldığına dair açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılacak? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması...

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Erdoğan "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Yüz yüze eğitim ile ilgili ise kesin bir tarih belirtilmedi. 15 Şubat 2021 tarihinden kısa bir süre önce yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına dair bilgilendirmede bulunulması bekleniyor.

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