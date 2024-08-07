Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, 57 kilo yarı final müsabakasında Tayvanlı Lin Yu Ting ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı sporcu, Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda yapılan müsabakayı 5-0 kaybederek final şansını kaçırdı.

Esra Yıldız Kahraman, olimpiyatları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

YU TİNG İÇİN CİNSİYET TARTIŞMASI!

Esra'yı yenen Tayvanlı boksör Lin Yu Ting de tıpkı Cezayirli boksör Imane Khelif gibi 'erkek' olduğu iddia ediliyor. Yu Ting'in 2023 Dünya Boks Şampiyonası için yapılan cinsiyet testlerini geçemediği için Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından turnuvadan diskalifiye edildiği açıklanmıştı.

24 Mart 2023'te gerçekleştirilen IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, Lin Yu-Ting ve Imane Khelif adlı sporcuların diskalifiye edilmesi, uluslararası spor camiasında önemli bir tartışma başlattı. IBA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Delhi'deki şampiyonada bu iki sporcunun diskalifiye edilmesi, müsabakalarda adil bir rekabet ortamı sağlamak adına titiz bir inceleme sonucunda alınan zorunlu bir karardır" denildi.

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IBA, açıklamasının devamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) doğrudan seslenerek, sporcuların rekabet avantajı taşıyıp taşımadıklarını ve bunun Paris 2024 Olimpiyatları'nda nasıl bir etki yaratacağını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. "IOC'nin, rekabet avantajına sahip sporcuların yarışmalarına izin verme politikasının nedenleri konusunda şeffaflık sağlaması ve ilgili tarafların bu konuda doğrudan bilgi alması gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.