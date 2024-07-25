İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

OĞLU BAŞKA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.

11 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.