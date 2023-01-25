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Son dakika haberi EYT düzenlemesi imzaya açıldı

Uzun bir süredir gündemde olan EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Düzenlemenin en kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor

EYT düzenlemesi imzaya açıldı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)) düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Bu sürecin ardından düzenlemenin en kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

'BU HAFTA MECLİS'E GELEBİLİR'


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi. Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.

Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ''Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak'' demişti.

YAŞ SINIRI YOK

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLETTEN

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.

Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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