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Son dakika haberi ''EYT'liler Mart'ta maaşlarını alacak''

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi. Akbaşoğlu ''Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak'' dedi

Son dakika haberi Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak
HABERTURK.COM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin gelecek hafta TBMM'ye sunulacağı, düzenleme ile emekli olanların ilk maaşlarını Mart ayında alacağı açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi. Akbaşoğlu ''Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman Meclise sunulacağı ile ilgili soruya “Şubat veya en geç Mart'ta olacak. Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır” demişti.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

YAŞ SINIRI YOK

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLETTEN

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.

Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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