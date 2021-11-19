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Son dakika haberi Facebook çöktü mü? Facebook'ta bağlantı sorunu

Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta bağlantı sorunları yaşanıyor. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook'ta kullanıcılar bağlantı kurmakta güçlük çekiyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok

Son dakika haberi Facebook çöktü mü? Facebook'ta bağlantı sorunu

Sosyal medya devi Facebook son aylarda yaşanan erişim sorunları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi çöküntünün ardından Facebook, sorunun veri merkezleri arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratması olduğunu belirtmişti.

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