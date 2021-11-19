Sosyal medya devi Facebook son aylarda yaşanan erişim sorunları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi çöküntünün ardından Facebook, sorunun veri merkezleri arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratması olduğunu belirtmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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