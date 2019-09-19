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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERLERİ! FACİA! Bilecik'te tren kazası: 2 ölü, yaralılar var! Nedeni belli oldu

Son dakika... Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

DHA

Son dakika: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu. Kaza sonrası yapılan incelemelerde makinistlerin viraja çok hızlı girdiği ve trenin savrulduğu bilgisine ulaşıldı

son dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz tren, raydan çıkıp, tünelin duvarlarına çarptı. Kazada 2 makinist yaşamını yitirdi.

Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Treni'ne kılavuzluk yapan tren, Bozüyük'ün Ahmetpınar köyü mevkisindeki tünelde raydan çıktı. Tünel duvarlarına çarpan trendeki 2 makinist, hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Hattaki tren seferleri ise durduruldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bilecik’te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinistin kimlikleri belirlendi. Trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu yaşamını yitirdi.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartımanın, Eskişehir’den yola çıkarak Ali Fuat Paşa Garı'na kadar kontrol yaptığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri de durdu.

YÜKSEK HIZ FACİA GETİRDİ

Bilecik'te iki makinistin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, 10 yılın üzerinde deneyimi olan iki makinist, kaza öncesinde bölgede bulunan "kurp" adı verilen viraja olması gereken 30 km/s hız yerine bunun birkaç katı hızla girdi. Olağanüstü yüksek hız nedeniyle araç savruldu. 2 makinist yaşamını yitirdi.

Bölgede resmi incelemeler devam ediyor. Kazaya ilişkin ilk verilerin de Ankara'da ilgililere iletildiği belirtiliyor.

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