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        Haberler Ekonomi Para Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü - Para Haberleri

        Son dakika haberi Fed Başkanı Powell'den enflasyon açıklaması

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:19
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        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
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        Fed Başkanı Powell dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Powell'in açıklamalarından öne çıkanlar:

        Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi.

        Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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