Son dakika haberi Fed Başkanı Powell'den enflasyon açıklaması
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi." ifadelerini kullandı.
Giriş: 19.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:19
Fed Başkanı Powell dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Powell'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi.
Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.
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