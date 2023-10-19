Son dakika haberi Fed Başkanı Powell'den enflasyon açıklaması ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi." ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Powell'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi.

Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.

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