Fuhuş tuzağında ilaçlı gasp! 0:00 / 0:00

Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul'da polise başvuran Ö.T. ile E.K. adlı kişiler sosyal medya üzerinde tanıştıkları iki kadın tarafından soyulduklarını iddia ederek şikâyetçi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay Çekmeköy ve Büyükçekmece’de meydana geldi.

İÇEÇEKLERİNE UYKU İLACI ATMIŞLAR

Şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirilği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, iki olayın şüphelileri de aynı kişiler çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, iki şüpheli kadının yöntemi ortaya çıkarıldı. Şüpheliler önce sosyal medya üzerindeki arkadaşlık uygulamalarında sahte profil kullanarak erkeklerle sohbet ediyorlar. Tanıştıkları erkeklerin evine giden iki kadın, mağdurun içeceğine uyku ilacı koyarak uyumasını sağlıyor ardından, evde bulunan tüm paraları alıp kaçıyordu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

İki olayda toplam 25 bin lira para alan şüphelilerin güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Bir markette alışveriş yapan şüpheli kadınların İzmir'e gittikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından İzmir’de bulunan Kırgızistan uyruklu Marina K. (27) ve Belarus uyruklu Anastasiya M. (26) yakalandı. İstanbul'a getriilen iki şüpheli, mağdurlar tarafından teşhis edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.