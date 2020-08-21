Son dakika haberi... Göz göre göre cinayet! Anne köpek yürekleri sızlattı

DHA

İzmir'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün çarptığı yavru köpek öldü. Göz göre göre köpeğin ezildiği o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken önünde koşan yavru köpeği üzerinden geçti. Ezilen yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

Kan donduran o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü. Yavru köpekten geriye ise, akaryakıt istasyonu çalışanlarının cep telefonlarına kaydettikleri anne köpekle oyun görüntüleri kaldı.