Son dakika sokağa çıkma yasağı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yasağı ile ilgili FLAŞ AÇIKLAMA!

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz 'Koronavirüs Yeni Tedbirleri' konulu genelgemizde belirtilen 'açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar' ile 'istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır."

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