Sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin flaş gelişme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadına yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin 8 gözaltı geldi!
ABONE OL

Son dakika haberi Hastanedeki tepki çeken görüntülere ilişkin flaş gelişme

İstanbul Ataşehir’de bulunan Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yatağa bağımlı yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı

Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadına yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin 8 gözaltı geldi!
Sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin flaş gelişme
0:00 / 0:00

İstanbul Ataşehir’de bulunan Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çalışan personelin, yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak korkutması ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Habertürk TV'den Uzay Kesmen'in haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

Skandal olayda, yoğun bakımda yatan yaşlı kadına kötü davranışlarda bulunan şüphelilerin de aralarında olduğu 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan soruşturmada gözaltıların, hastanenin eski bir çalışanı tarafından iletilen görüntü ve ses kayıtları üzerine gerçekleştiği de belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
GÜNDEM Bir damla su bile yok! Marmara Gölü'nden geriye ...
Marmaray’da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti
GÜNDEM Marmaray’da arıza! Vatandaşlar isyan etti
Mevlid Kandili nedir, anlamı ne demek? Diyanet ile Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!
GÜNDEM Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti!
Son dakika: MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu öldürüldü
GÜNDEM MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu öldürüldü
Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı saat saat kaçta? Kandil namazı kılınışı!
GÜNDEM Mevlid Kandili namazı kılınışı!
Yarın kandil mi, hangi kandil var? Mevlid Kandili ne zaman? 2022 kandil günleri takvimi
GÜNDEM Yarın kandil mi, hangi kandil var?
Metrobüste yüksek sesle konuşma kavgasında yumruklar konuştu!
GÜNDEM Metrobüste yüksek sesle konuşma kavgasında yumruklar ...
Bugün Kandil mi? 2022 Mübarek Mevlid Kandili gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek?
GÜNDEM Kandil bugün mü?
Kandil mesajları ve sözleri 2022: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları ile Kandiliniz Mübarek olsun mesajı gönderin!
GÜNDEM Sevdiklerinize Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun mesajı ...
Adalet Bakanlığı başörtüsü için çalışmalara başladı
GÜNDEM Adalet Bakanlığı harekete geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.