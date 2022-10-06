Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadına yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin 8 gözaltı geldi!

Sosyal medyada tepki çekmişti! O görüntülere ilişkin flaş gelişme 0:00 / 0:00

İstanbul Ataşehir’de bulunan Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çalışan personelin, yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak korkutması ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Habertürk TV'den Uzay Kesmen'in haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

Skandal olayda, yoğun bakımda yatan yaşlı kadına kötü davranışlarda bulunan şüphelilerin de aralarında olduğu 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan soruşturmada gözaltıların, hastanenin eski bir çalışanı tarafından iletilen görüntü ve ses kayıtları üzerine gerçekleştiği de belirtildi.