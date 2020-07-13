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İstanbul Heybeliada'da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada saat 17.07'de çıkan yangında yaklaşık 5 hektar orman küle döndü.

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangının neden olduğu hasar da gözler önüne serildi.

'HEPİMİZ EVLERDEN KOVALARLA SU TAŞIDIK'

Bir ada sakini, yangına müdahale ettikleri anlardan bahsederek, "İlk yangın mezarlık tarafında başladı. 4 sıralarıydı. 5 hektar alan yandı diyorlar ama bence daha fazladır. 3 kişi yakalandı diyorlar ama ormanlarda insanlar çok dolaşıyorlar. Müdahale etmesi zor. Hızlı bir şekilde müdahale edilmeseydi ada haritadan silinirdi. Hele bir de poyraz olsaydı. Ada halkı yangın için geldi. Hepimiz evlerden kovalarla su taşıdık" dedi.

İLK AÇIKLAMA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın bölgesinden daha sonra yaptığı açıklamada "Yangın 19.45’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına ilişkin ilk dakikalarda Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli bu paylaşımında "17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatımız 17.36'da ilk müdahaleyi yaptı. Yangınla mücadele için bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, diğer bölgelerimizden de 17 arazöz sevk edildi. Bizler de olay yerine geçiyoruz" dedi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ YANGIN

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının çıktığı dakikalarda Twitter'dan yaptığı açıklamada bir haftada üçüncü yangın olduğunu belirterek "Dikkat etmiyoruz, ateşle oynuyoruz" dedi. Gül, yangınla mücadelede tecrübesi olanları Adalar'a çağırdı. Adalar halkının da kendi imkanlarıyla elden ele taşıdıkları kovalarla yangına müdahale ettiği görüldü.

''3 DAKİKADA MÜDAHALE BAŞLADI''

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Yangına hassas bölgelerde bu tür sıkıntılarla karşılıyoruz. Orman teşkilatımızı tebrik ediyorum. 3 dakika içinde müdahale başladı. Biz de takip ediyoruz. Türkiye'de istatistiklere göre yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı. Orman teşkilatımız, insanımızın ihtiyacını giderecek tabiat alanlarını düzenlemiş durumda. Buradaki bir ihmal, bir piknik ateşinin söndürülememesi tüm insanlığa zarar veriyor. Belirlenen alanlar dışında piknik yapılmamalı. İki ayrı noktada çıkması sabotaj kuşkusunu da doğuruyor. Hem havadan hem karadan ciddi müdahale yapılıyor. Gün kararmadan yangının kontrol altına alınabileceği bilgisini aldım" ifadelerini kullandı.

ÇIKARMA GEMİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Heybeliada'daki orman yangını nedeniyle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait yangın söndürme araçlarının bölgeye taşınmasının sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır."

''3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'da yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, ekiplerin hızlıca adaya intikal ederek saat 17.33 itibarıyla çıkan yangına 17.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Pakdemirli, nemin yüzde 70 seviyelerinde ve havanın çok sıcak olduğunu, yerleşim yerlerinin de rüzgar yönü nedeniyle risk taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle adaya hareket ettiğini ve havadan incelemelerinin ardından koordinasyona başladıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yangında bildiğiniz üzere bu yıl İHA'larımızı da kullanıyoruz. Bir İHA'mız, 2 uçak, 6 helikopter, 6 orman arazözü ve 17 itfaiye aracıyla birlikte 23 arazözle müdahale edildi. Bu saatler itibarıyla artık yangın tamamen kontrol altında, tamamen sönmüş durumda. Ama tabii ki soğutma faaliyetleri yarın sabah, hatta öğlen saatlerine kadar devam edecek. Şu anda da yangına birazdan gelecek dozerler vasıtasıyla çevreleme yapılacak. Yangın işçileri vasıtasıyla yangının etrafı mümkün mertebe açılıyor. Tamamen kontrol altına alınmış da olsa gece veya sabah saatlerinde tekrar bir kıvılcım yaşamamak için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Halen yolda 17 arazözümüz var ama onlara da gerek kalmadı gibi gözüküyor."

Bakan Pakdemirli, kendisinin bir süre daha adada olacağını belirterek, "Devlet tüm kurumları burada gerekli müdahaleyi yapmıştır. En hızlı bir şekilde Heybeliada'mızı minimum hasarla, 5 hektar civarında bir hasarla bu yangını atlattık. Gelmiş geçmiş olsun. Her yangında söylediğimiz gibi hep insan hatasından oluyor, yüzde 90'ı insan hatasından oluyor bunların. Artık bu insan hatalarına bir son verelim diyoruz. Bu yangınla alakalı 3 gözaltımız var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor." dedi.

Pakdemirli, kundaklama şüphesi olup olmadığı yönündeki soruyu "Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Şu andaki ilk işimiz, yangını kontrol altına aldık, yangını söndürdük, soğutma faaliyetlerini halledelim, şu anda kurumlar daha çok bununla ilgileniyor ama soruşturma da Valilik tarafından devam ettiriliyor. En yakın zamanda gerekli açıklamaları Valiliğimiz yapar diye düşünüyorum." diye yanıtladı.