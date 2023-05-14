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Son dakika haberi İmamoğlu ve Yavaş'tan AA'ya tepki: Yok hükmündeler, biz öndeyiz

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu... Vatandaşların Anadolu Ajansı verilerine itibar etmemesini isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir AA ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam ülkemizin cumhurbaşkanı ilan edilecektir" dedi. ABB Başkanı Yavaş ise, "Yüzde 23.87 sandık oranı, Türkiye çapında. Bize bildirilenlerde biz öndeyiz şu anda. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" dedi.

Son dakika haberi İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklamalar
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Millet İttifakı adına sizlere sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yaşıyor durumdayız. Anadolu Ajansı vakası gündemde.

Halbuki AA 31 Mart seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir, oradan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir. İtibarı sıfırın altındadır. Vatandaşlarımızın itibar etmemelerini buradan bildiriyoruz.

"AA BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir AA ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. AA dün hem bizlerin hem saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında devlet kuruluşu olmasına rağmen hiçbir misyonu kendilerine yüklememiş, onlarla ilgili beklentilerimizin olmadığını söylemiş durumdayız.

Birkaç hatırlatma yapmak isterim.

2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yüzde 65 ile sayın Erdoğan'ı önde başlatıyor ve o seçim yüzde 40'la bitiyor. Kasım seçimlerinde yüzde 75'le başlıyor, yüzde 49 ile bitiriyor.

2018'de sayın Erdoğan7ın Cumhurbaşkanı seçimlerde yüzde 67'lere varan oranla başlıyor yüzde 52 ile bitiriyor. 2019'da yine yüksekten başlıyor. 2 saat sonra ekranlarını kapatıyor.

"BU ORANLARA BAKTIĞIMIZDA SAYIN KILIÇDAROĞLU BU AKŞAM CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLECEK"

Bu oranlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kılıçdaroğlu ülkemizin bu akşamı Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

Veriler üzerinden baktığımızda ilan edilmesi şu anda erken. Bu akşam yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşam varın siz toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun.

Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir sayın Erdoğan ve biz kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var. Kaldı ki sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak sözüm ona AA sisteme dahil etmemektedir.

Biz buradayız, 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu burada. Birazdan Millet İttifakı'nın çok kıymetli liderleri burada olacak. Hep birlikte buradan takip edeceğiz. Sizleri bilgilendireceğiz.

Memleketimizin hiçbir köşesinde tek bir vatandaşımızın kandırılmasına, bu gece yüzü asık olmasına fırsat vermeyeceğiz. Sandık başındaki d dostlarımız, demokrasi kahramanları, görev alan herkes işine baksınlar, biz onlara güveniyoruz.

Bu bağlamda görevimizin başındayız, bizi izlemeye devam edin. Şu anda sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir diyeyim."

"ELİMİZDEKİ VERİLERE GÖRE SAYIN KILIÇDAROĞLU ÖNDE"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart seçimlerinde de rakibimin rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Kendi işlerine gelen sandıkların sonuçlarını AA bütün milletimize yayıyor. Güvenilir hiçbir yanları yoktur. Mahcup da olmuyorlar. O zamanki AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Elimizdeki verilere göre tam sonuç vermeyeceğim; yüzde 23,87 net sonuçlara göre şu anda sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize inanın, bize güvenin. Yanlış bilgi verirsek mahcup olan biziz, AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz.

Sandıklarda duran arkadaşlarımızın veya bizi izleyen bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Şu anda net rakam olarak konuşuyoruz, öndeyiz ve inşallah 1. turu tamamlayacağız. Veriler çoğaldıkça ayrıca bilgilendirmesini yapacağız. Yüzde 23.87 sandık oranı, Türkiye çapında. Bize bildirilenlerde biz öndeyiz şu anda. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul ve Ankara'da öndeyiz."

"AA'YA TOPLAMA ÇIKARMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

Tekrar sözü alan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Meseleye bütüncül bakıyoruz. Net olarak öndeyiz, makul bir ortalama vardır. Ama zamanı geldiğinde Mansur Başkanımın dediği gibi ifade edeceğiz. Biz AA'ya 4 işlem değil toplamayı, çıkarmayı öğreteceğiz.

Gülmeye devam .Benim size tavsiyem AA'ya bakmayın."

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