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Son dakika haberler... Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu

Son dakika haberi: Kargo gemisi Beykoz'da karaya oturdu - Haberler
AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

AA'nın haberine göre, gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11

römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.

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