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LinkedIn Türkiye'ye temsilci atayacak

Profesyonel sosyal ağ LinkedIn reklam yasağına kısa bir süre kala Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı. Daha önce VK, YouTube, Dailymotion ve TikTok da temsilci atayacaklarını açıklamıştı

Son dakika haberi: Linkedin Türkiye'ye temsilci atayacak
Bir sosyal ağ daha Türkiye'ye temsilci atıyor
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HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan LinkedIn'in Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı. Sayan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek."

Amaçlarının ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşların sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları olmadığını vurgulayan Sayan "Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Daha önce Rusya merkezli sosyal medya platformu VK, YouTube, Dailymotion ve TikTok Türkiye'ye temsilci atayacağını açıklamıştı.

ÖNCE REKLAM YASAĞI SONRA BANT DARALTMA

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılabilecek. İnternet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılmasından itibaren 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 90'a kadar daraltılabilecek. Bu durumda aslında söz konusu şirketin faaliyetleri büyük ölçüde engellenmiş olacak. Bu şirketler, büyük ticari kayıplar yaşayacaklar.

Sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirlemeye karar verdiğinde, kesilen idari para cezalarının dörtte üçü silinecek, reklam yasağı kaldırılacak, internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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