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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyorız. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı: 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.

Bakan Özer, deprem bölgesinden gelen depremzede öğretmenlerin nakil ve görevlendirmeleriyle ilgili tüm süreçleri nihayetlendirdiklerini ve hafta sonu açıklayacaklarını bildirdi.

Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkent Öğretmenevine yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Öğretmenevinde 60'ı çocuk 270 depremzedeyle bir araya gelen Bakan Özer, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.

Depremin ardından en büyük sıkıntının Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraşta olduğunu belirten Özer, "Diğer tarafları normalleştireceğiz. Hatayda da tamamen kapatmadan ziyade, sağlam olan yerlerde eğitim öğretime başlamaya yönelik çalışacağız." dedi.

Özer, afetzedelerin öğretmenevinde misafirleri olduğunu ve istedikleri kadar kalabileceklerini aktardı.

"ÖNCELİĞİMİZ 10 İLDE YARALARI SARIP EĞİTİM ÖĞRETİMİ BAŞLATMAK"

Hatayın Antakya ilçesindeki Odabaşı İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğunu ifade eden bir vatandaşın 2 çocuğunun eğitimiyle ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine Özer, şunları söyledi:
"Hangi il ve ilçelerde okulları eğitim öğretime başlatabiliriz diye çalışma yapıyoruz. Eğer eğitim öğretimi normalleştiremezsek Türkiyeyi normalleştiremeyiz. Onun için önceliğimiz, bu 10 ildeki yaraları hızlı bir şekilde sarıp eğitim öğretimi bir şekilde başlatmak. Yekpare bir karar vermeyeceğiz. Mesela, sağlam olan ilçe var, o ilçede eğitim öğretimi başlatacağız. Yani her ilde artık normalleşmenin eğitimle başladığını göstereceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Özer, hasar tespit çalışmalarında önceliğin 10 ildeki okullara verildiğini bildirdi.
Özer, 20 bin 868 okul binası bulunduğuna işaret ederek "Hasar tespitleri bugün itibarıyla bitecek. Hafta sonu tüm ekibimizle ildeki müdürlerimiz, valilerimiz, koordinasyon merkezleriyle kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Nerelerde başlayacağımızın kararını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağız." dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖREVLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ SÜRECİ HAFTA SONU BAŞLATACAĞIZ"

Bir depremzede öğretmenin "Biz geçici olarak bu dönem bulunduğumuz illerde görevlendirilemez miyiz, bir de tayin hakkı tanınırsa, çok büyük travma yaşadık" sözleri üzerine Özer, "Onlarla ilgili çalışmalar bitti, yavaş yavaş açıklayacağız. Öncelikli olarak 10 ildeki öğretmenlerimiz, idari personelimizin diğer illere nakilleriyle görevlendirmeleriyle ilgili. Diğer 71 ilden bu 10 ile gönüllü olarak çalışmaya gitmek isteyen öğretmenlerimizin görevlendirilmesiyle ilgili süreci inşallah bu hafta sonu itibarıyla başlatacağız." bilgisini aktardı.

Ankaraya gelen depremzede öğrencilerin nerede kaldıklarının listesini çıkardıklarını belirten Özer, bu öğrencileri taşımalı eğitim kapsamına alacaklarını söyledi.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERE ZİYARET

Bakan Özer, daha sonra Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede öğretmenleri de ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet eden ve sağlık durumlarını ve ihtiyaçları olup olmadığını soran Özer, bir an önce iyileşip, okullarına dönmeleri temennisini iletti.

Bakan Özer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 465 bin depremzedeye ev sahipliği yaptığını belirterek "Bunların 440 bini 10 ilimizde geriye kalan 25 bini de 71 ilimizde barındırılıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını biz Bakanlık olarak gideriyoruz. İnşallah onların geçişlerini sağlayacak şekilde tüm kararlarını alana kadar okullarımızda, öğretmenevlerimizde, yurtlarımızda, YİBOlarımızda misafir olarak kalmaya devam edecekler. Biz de Bakanlık olarak, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede öğretmenlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldıklarını aktaran Özer, "Onların sağlıklı bir şekilde tedavi süreçlerinin devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyduk. Sağlık Bakanlığımız, her türlü imkanıyla sadece öğretmenlerimizi değil, tüm vatandaşlarımızın tedavisiyle ilgili gerçekten çok büyük fedakarlık gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Etlik Şehir Hastanesi başhekimlerine ve yönetimine teşekkür eden Özer, şunları söyledi: "İnşallah bölgeden gelen depremzede öğretmenlerimizin de nakilleriyle görevlendirmeleriyle ilgili tüm süreçleri nihayetlendirdik, inşallah hafta sonu açıklayacağız. Dolayısıyla depremzede öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirmesiyle ilgili beklenen süreci de böylece başlatmış olacağız. Ama en önemlisi ister depremzede olsun ister diğer bölgede olsun. Tüm öğretmenlerimizle birlikte inşallah eğitim öğretimi, bir an evvel, hızlı bir şekilde ama güvenli, sağlıklı bir şekilde başlatmak için de çaba sarf ediyoruz."

Özer, pazartesi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretimin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde başlayacağını dile getirerek şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, bölgedeki okullarımızın hasar tespitini tamamlayacak. İnşallah hafta sonu da çalışmalarımıza devam edeceğiz ve 1 Marttan sonra 10 ilde, hangi illerde, hangi ilçelerde eğitim, öğretime başlayacağımızı da tüm kamuoyuyla paylaşacağız. İsteğimiz özellikle deprem bölgesinde eğitim ve öğretimi bir an evvel normalleştirmek, böylece o süreçleri de çok başarılı bir şekilde suhuletli bir şekilde yönetebilmek. Ben bu süreçte büyük fedakarlıkla çalışan tüm öğretmenlerimize, Milli Eğitim Bakanlığının tüm idari personeline en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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