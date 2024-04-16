Son dakika haberi Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin hafta sonu Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin hafta sonu Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
İki bakanın görüşmesinde, Orta Doğu'daki son gelişmeler, Gazze'deki durum ve ateşkes görüşmelerinde gelinen son noktayı ele alması bekleniyor.
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