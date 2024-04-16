Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bir dönem Kopenhag'ın finans merkeziydi: 17. yüzyıldan kalma binada yangın!

        Bir dönem Kopenhag'ın finans merkeziydi: 17. yüzyıldan kalma binada yangın!

        Bir dönem Danimarka'nın finans merkezi olarak kullanılan 17. yüzyıldan kalan Kopenhag'ın en eski binalarından birinde yangın çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın en eski binalarından birinde yangın çıktı ve binanın ikonik kulesi çöktü.

        2

        Bir zamanlar Danimarka'nın finans merkezi olan 17. yüzyıldan kalma binanın çatısı sabah saatlerinde çıkan yangında alevler içinde kaldı.

        3

        Parlamentonun bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yanında yer alan bina, popüler bir turistik mekanı.

        4

        Sabah saatlerinde şehir merkezinde büyük duman dalgalarının yükseldiği ve insanların binanın içindeki tabloları kurtarmak için koştuğu görüldü.

        5

        Danimarka medyası parlamentonun bir ek binasının boşaltıldığını bildirdi.

        6

        İskele ile çevrelenen binanın dışında polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, can kaybı yaşanmadı.

        7

        Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

        8
        9
        10

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Danimarka
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular