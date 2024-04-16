Bir dönem Kopenhag'ın finans merkeziydi: 17. yüzyıldan kalma binada yangın!
Bir dönem Danimarka'nın finans merkezi olarak kullanılan 17. yüzyıldan kalan Kopenhag'ın en eski binalarından birinde yangın çıktı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın en eski binalarından birinde yangın çıktı ve binanın ikonik kulesi çöktü.
Bir zamanlar Danimarka'nın finans merkezi olan 17. yüzyıldan kalma binanın çatısı sabah saatlerinde çıkan yangında alevler içinde kaldı.
Parlamentonun bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yanında yer alan bina, popüler bir turistik mekanı.
Sabah saatlerinde şehir merkezinde büyük duman dalgalarının yükseldiği ve insanların binanın içindeki tabloları kurtarmak için koştuğu görüldü.
Danimarka medyası parlamentonun bir ek binasının boşaltıldığını bildirdi.
İskele ile çevrelenen binanın dışında polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, can kaybı yaşanmadı.
Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.