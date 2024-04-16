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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış - Son dakika haberi

        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darp ettiği iddia edilen jandarma personeli hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alındığını açıkladı. Jandarmanın sağlık personelini ısırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:40
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        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulans içinde müdahale ettiği sırada, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı.

        SAĞLIK PERSONELİNE YUMRUK ATTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı. Olaya çevrede bulunanlar müdahale ettikten sonra taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı.

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        SARILIR GİBİ YAPIP YANAĞINI ISIRDI

        Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya, sarılır gibi yapıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı. Jandarmanın sağlık personelini ısırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Darp edilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

        Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.

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        #Tekirdağ
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