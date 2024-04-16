Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulans içinde müdahale ettiği sırada, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı.

SAĞLIK PERSONELİNE YUMRUK ATTI DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı. Olaya çevrede bulunanlar müdahale ettikten sonra taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı. REKLAM

SARILIR GİBİ YAPIP YANAĞINI ISIRDI Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya, sarılır gibi yapıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı. Jandarmanın sağlık personelini ısırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Darp edilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı.