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        Haberler Gündem Altınla yarışıyor: Safranın kilosu 600 bin TL oldu! - Güncel son haberler

        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!

        Dünyanın en değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı. Bir avuç içerisine sığan 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:44
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        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
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        Dünyanın en değerli ürünleri arasında yer alan ve üretimdeki zorluğu, yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılıyor.

        KİLOGRAM FİYATI 600 BİN TL OLDU

        DHA'da yer alan habere göre üretimdeki zorluğu nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilosu, internette 600 bin liraya satılıyor.

        450 BİN DALDAN 1 KİLO TOPLANIYOR

        Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilmesi için 450 bin dal toplanması gereken baharatın bir avuç içerisine sığan 4 gramı ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi.

        "BELLİ BÖLGELERDE YETİŞİYOR"

        Safranın üretim zorluğunu anlatan Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Safran, dünyadaki en pahalı gıdalardan biri. Sadece belli bölgelerde yetiştirilebilen safran aslında bir çiçek.

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        "TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE TOPLANMASI GEREKİYOR"

        İran, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Yetiştirmesi ve toplaması çok zahmetli. Çok hafif bir baharat ve bu nedenle 10 gram fiyatı, 5 ilâ 6 bin liraya kadar çıktı. 1 çiçekte 3 safran kılı bulunmakta. 1 kilogram için ise 150 bin çiçekten 450 bin adet safran toplamanız gerekiyor. Bu kadar çiçeğin tamamen el işçiliği ile toplanması gerekiyor" dedi.

        "PİYASADAKİ TAKLİT ÜRÜNLER ÇOK FAZLA"

        Safran adı altında piyasada çok fazla taklit ürün yer aldığını belirten Manavoğlu, "Safranın kullanımına baktığımızda, kendisinden binlerce kilogram fazla ağırlıktaki ürünlere rengini verebiliyor.

        "KİLOSUNU 1000 LİRAYA BULMAK İMKANSIZ"

        Gıda, boya ve ilaç sanayinde oldukça kullanılıyor. Bu ürünün kilosunu 500 liraya, 1000 liraya bulmak imkansız. Ancak baktığımızda bu fiyatlarla da karşımıza çıkıyor. Mısır koçanlarını, Hindistan cevizi ipliklerini hatta at kıllarını bile boyayarak safran diye satışa sunuyorlar" diye konuştu.

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