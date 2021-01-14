Son dakika haberi 'MİT Kumpası' davasında 9 sanık için istenen cezalar belli oldu!

"MİT kumpası" davasında mütalaa 0:00 / 0:00

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ),Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda kapalı yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu öğrenildi.

Savcılık mütalaasında, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte düzenlemek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği belirtildi.

Mütalaada gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği aktarıldı.

Sanıklar Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istenen mütalaada, sanık Aykut Güçlü'nün "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, diğer sanıklar Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" suçlarından beraatlerinin talep edildiği kaydedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15'i firari 34 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çözüm Süreci'nde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek, 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kumpas kurguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar verip bu evrakın incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetmişti.

DURUŞMA İÇERİĞİYLE İLGİLİ YAYIN YASAĞI

Davanın 22 Haziran'daki ilk duruşmasında hazır bulunan MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, yargılamanın kapalı oturumlarda yapılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ilgili yasa gereği duruşmaların kapalı yapılmasına, duruşma içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirilmesine karar vermişti.

BAZI SANIKLARIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme heyeti, sanık Sebahattin Kaplan’ın, hakkındaki “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu yönünden dosyasının ayrılmasına, sanık Aykut Akbulut’un dosyasının ise ayrılarak, sanık hakkındaki Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Fetullah Gülen, Ali Rıza Tekinkaya, Bekir Kalaağası, Çetin Özgür, Hüseyin Civan, İlyas Şahin, Hüseyin Özkan, Kamil Bayram, Murat Karabulut, Muhammet Bekar, Murat Karkın, Murat Tokay, Ramazan Yılmaz, Serdar Bayraktutan ve Sunay Elmas hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetmişti.