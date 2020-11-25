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Kadın müşterinin taksiciyi çıldırtan pazarlığı! Bir de hareket halindeyken inmeye çalıştı

İstanbul Fatih'te, taksiye binen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, taksi parası için pazarlık yaptığı taksiciyi çıldırttı. Çıkan tartışmada kadın, "Ben seni sevmedim" diyerek Aksaray’da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Koronavirüse rağmen maske bile takmadığı görülen kadın, ücretini alamayan taksicinin "Seni karakola götüreceğim" sözlerine "Götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" karşılığını verdi

Son dakika haberi... Müşterinin taksiciyi çıldırtan pazarlığı: Bana zart zurt yapma
Müşterinin taksiciyi çıldırtan pazarlığı!
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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Saraçhane semtinde taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra “ben seni sevmedim” diyerek Aksaray'da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Maske de takmayan kadın uzun sere taksiciye zor anlar yaşattı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane’deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı. Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine "Bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞTI

İstediği ücreti anlaşamayan kadın, "Bana zart zurt yapma" diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı. Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, “Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim” diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güç bela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, “Ne parası, git polis çağır” diyerek ücreti ödemedi.

'KARAKOLA GELİRİM AMA YİNE DE SEN SUÇLU SAYILIRSIN'

Önce "Kardeşim lütfen" ardından da "Beni oradan buradan getirdin ne parası" diyen kadına taksici Ünver, "Seni karakola götüreceğim" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, "Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın" karşılığını verdi. Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver, ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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