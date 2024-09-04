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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!

        Milli para haltercimiz Nazmiye Muratlı, kadınlar +45 kilo finalinde 108 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:26
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        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı.

        Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Nazmiye, 45 kiloda final müsabakasına çıktı.

        İlk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldıran 45 yaşındaki milli sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

        Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Nazmiye, Paris 2024'te bronz madalya alarak tarihi bir başarı daha elde etti.

        Altın madalyayı Çin'den Lingling Guo 122 kiloyla kendine ait dünya ve paralimpik rekoru kırarak kazanırken, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Zoe Newson 109 kilo kaldırarak aldı.

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