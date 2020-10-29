Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cansız bedeni ile ilgili yürütülen soruşturmada, anne ve sevgilisi ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında, 5 Ekim saat 09.30 sıralarında, bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yeni doğdu anlaşılan erkek bebeğin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'116 KAMERA KAYDI TEK TEK İNCELENDİ'

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, önce olayın yaşandığı yerin bölge haritasını çıkartıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredeki toplam 116 MOBESE ve güvenlik kamerasının kaydı tek tek incelendi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

VİCDANSIZ ANNENİN KİMLİĞİ SAPTANDI

Bölgede gebe kadınlar üzerine araştırma yapıldı. Hastanelerden de bu konuda destek alındı. Yapılan detaylı çalışma sonucunda şüphelinin Atakent Mahallesi'nde oturan Emine Ö. (35) olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, şüpheli kadının cep telefonunun HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Dün, gözaltına alınıp, Dalaman Polis Merkezi'ne getirilen Emine Ö. suçunu itiraf etti.

POŞETE KOYDU, 3-4 SAAT SONRA ÖLDÜ

Emine Ö. ifadesinde, bebeği olay günü evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, ancak erkek arkadaşı Serhat B.'nin (38) kabul etmemesi üzerine poşete koyduğu bebeğin havasız kalarak 3-4 saat sonra öldüğünü itiraf etti.

ARKADAŞIYLA İNŞAATA GÖTÜRÜP, BIRAKTILAR

Polis, Emine Ö.'nün HTS kayıtlarından olay günü akşam arkadaşı İbrahim A.'yı (27) arayıp, "Gel dolaşalım, başımda bir iş var konuşmamız lazım" dediği de belirlendi. Bunun üzerine de İbrahim A.'nın Emine Ö.'yü motosikleti ile alıp, bebeğin cesedini inşaata götürüp, bıraktıkları ortaya çıktı.

SEVGİLİ VE ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Polis, ikilinin motosikletle inşaata gittikleri o anların güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Ekipler, genç kadının ifadesi ve toplanan tüm bu delilerden yola çıkarak erkek arkadaşı Serhat B. ve olayda kendisine yardımcı olan arkadaşı İbrahim A.'yı da aynı gün gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.