Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevreSon dakika haberi... O da kuruyor, binlercesi kıyıya vurdu!
ABONE OL

Göllerimizdeki tehlike! O da kuruyor, binlerce balık kıyıya vurdu

Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, vahşi tarımsal sulamalar gibi nedenlerle hızla su kaybeden göllerimizdeki tehlike yayılıyor. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği (TTKD) verilerine göre, son 30 yılda 10 göl tamamen kururken, göllerdeki su seviye kaybı da yüzde 60'ı buldu. Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren son örnek ise Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti... Su seviyesi düşen gölette sıcak havanın da etkisiyle sudaki oksijen oranının azalması sonucu binlerce balık kıyıya vurdu

bursa hasköy göletinde kuraklık
Genel

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti'nde su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalması sonucu binlerce balık öldü.

DHA'nın haberine göre, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Göleti'nde binlerce balığın öldüğü ihbarını aldı. Gölde inceleme başlatan ekipler, yağışın olmaması, gölden tarımsal sulama yapılması ve hava sıcaklığı sebebiyle göldeki azalan suda oksijen seviyesinin düşük olduğunu belirledi.

ÖLÜ BALIKLARDAN ÖRNEK ALINDI

Ekipler, balıkların sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı öldüğünü tespit etti. Göl suyundan ve ölü balıklardan örnek alındı. Gerekli incelemenin ardından kötü kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği öğrenildi.

YAVRU BALIKLARIN DA ÖLMEMESİ İÇİN SU TAKVİYESİ

Gölde yaşayan yavru balıkların da ölmemesi için su seviyesinin artırılmasına karar verildi. Haber verilmesi üzerine BUSKİ´ye bağlı su tankerleri gölün bulunduğu bölgeye geldi. Tankerlerdeki tonlarca su, göldeki suyun oksijen oranının artırılması için göle döküldü.

'BALIKLARIN ÖLÜM SEBEBİ SUYUN ÇEKİLMESİDİR'

İHA'nın haberine göre, Yetkililerden alınan bilgiye göre, "Mavi yeşil alg patlamasından kaynaklı ötrofikasyon sonucu sudaki oksijen tükeniyor. Oksijen miktarı 0,56 birimin altında. Ph derecesi ise 7,44 iken, suyun sıcaklığı 28 derece. Balıkların yaşaması için ise oksijen miktarı 3 olması gerekiyor.

Ülkü Mahallesi Muhtarı Taner Bayrak, "Havaların kurak gitmesinden dolayı göletteki su bitti. Küresel ısınmadan dolayı su buharlaşıyor. Su gölette bitmek üzere. Suyun çekilmesinden dolayı da balıklar tek tek ölmeye başladı. Balıkların tek ölmesinin sebebi suyun çekilmesidir. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gölete takviye su getirecek. Göletin derinleştirilmesi gerekiyor" dedi.
Amatör balıkçı ise, "Sulamada kullanılan giderin altına su düşmemesi gerektiğini söyledi. Köylülerin su bitmesine rağmen su çekmeye devam etmeleri daha çok balığın ölmesine sebep oldu. Bu durum daha önce de yaşanıyordu. Ama bu kadar değildi" dedi.

Öte yandan, 300 dönümlük bir sahaya yayılan göletten yaklaşık 20 dönüm tarım alanının da sulandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elinde tüfek olan eski kocanın karşısına dikildi! O bir kahraman!
GÜNDEMElinde tüfek olan eski kocanın karşısına dikildi! O ...
Son dakika haberi FETÖ'nün askeri okullara sızma soruşturmasında flaş gelişme!
GÜNDEMİstanbul'daki FETÖ soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika haberler... Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı!
GÜNDEMOtomobilde çıkan yangın ormana sıçradı!
Giresun şehidine gözyaşlarıyla veda
GÜNDEMGiresun şehidine gözyaşlarıyla veda
Para için annesini uykusunda bıçakladı
GÜNDEMPara için annesini uykusunda bıçakladı
Son dakika haberler... Teras katta feci yangın!
GÜNDEMTeras katta feci yangın!
HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu alma ekranı
GÜNDEMHES kodu SMS ile nasıl alınır?
TRT EBA TV yayın akışı! 24 - 28 Ağustos EBA Yaz Okulu ders programı
GÜNDEMTRT EBA TV yayın akışı
Son dakika haberi... Aslında hiç et yok, 'bici bici' ile kıyma!
GÜNDEMAslında hiç et yok, 'bici bici' ile kıyma!
Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK'ten Üniversitelerin açılacağı tarih 2020
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılıyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X