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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti'nde su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalması sonucu binlerce balık öldü.

DHA'nın haberine göre, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Göleti'nde binlerce balığın öldüğü ihbarını aldı. Gölde inceleme başlatan ekipler, yağışın olmaması, gölden tarımsal sulama yapılması ve hava sıcaklığı sebebiyle göldeki azalan suda oksijen seviyesinin düşük olduğunu belirledi.

ÖLÜ BALIKLARDAN ÖRNEK ALINDI

Ekipler, balıkların sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı öldüğünü tespit etti. Göl suyundan ve ölü balıklardan örnek alındı. Gerekli incelemenin ardından kötü kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği öğrenildi.

YAVRU BALIKLARIN DA ÖLMEMESİ İÇİN SU TAKVİYESİ

Gölde yaşayan yavru balıkların da ölmemesi için su seviyesinin artırılmasına karar verildi. Haber verilmesi üzerine BUSKİ´ye bağlı su tankerleri gölün bulunduğu bölgeye geldi. Tankerlerdeki tonlarca su, göldeki suyun oksijen oranının artırılması için göle döküldü.

'BALIKLARIN ÖLÜM SEBEBİ SUYUN ÇEKİLMESİDİR'

İHA'nın haberine göre, Yetkililerden alınan bilgiye göre, "Mavi yeşil alg patlamasından kaynaklı ötrofikasyon sonucu sudaki oksijen tükeniyor. Oksijen miktarı 0,56 birimin altında. Ph derecesi ise 7,44 iken, suyun sıcaklığı 28 derece. Balıkların yaşaması için ise oksijen miktarı 3 olması gerekiyor.

Ülkü Mahallesi Muhtarı Taner Bayrak, "Havaların kurak gitmesinden dolayı göletteki su bitti. Küresel ısınmadan dolayı su buharlaşıyor. Su gölette bitmek üzere. Suyun çekilmesinden dolayı da balıklar tek tek ölmeye başladı. Balıkların tek ölmesinin sebebi suyun çekilmesidir. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gölete takviye su getirecek. Göletin derinleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Amatör balıkçı ise, "Sulamada kullanılan giderin altına su düşmemesi gerektiğini söyledi. Köylülerin su bitmesine rağmen su çekmeye devam etmeleri daha çok balığın ölmesine sebep oldu. Bu durum daha önce de yaşanıyordu. Ama bu kadar değildi" dedi.

Öte yandan, 300 dönümlük bir sahaya yayılan göletten yaklaşık 20 dönüm tarım alanının da sulandığı belirtildi.