Palyaço peruklu robot çocuğu karnından tekmeledi

Unitree G1 humanoid robot, palyaço peruğuyla çocuk eğlencesinde bir çocuğa roundhouse kick vurdu. Çin'in Xinjiang bölgesinde yaşanan olayda çocuk hafif yaralanırken, güçlü robotların güvenlik riskleri bir kez daha tartışma konusu oldu.