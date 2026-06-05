Otomobille kafa kafaya çarpıştı... Motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
İstanbul Sultangazi'de, motosikletiyle seyir halinde olan Irak uyruklu 25 yaşındaki Fatımaalzhra Riyadh, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı
İstanbul'da kaza, dün saat 22.00 sıralarında Sultangazi, Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın (25) yönetimindeki motosiklet ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLETİ ALEV İÇİNDE KALDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.