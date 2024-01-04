Son dakika haberi Özel ile İnce görüşüyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.
Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ve olası iş birliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Muharrem İnce’den geldi.
İnce, aralık ayı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki görüşme gerçekleştirmiş, yerel seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyeceklerini ifade etmişti.